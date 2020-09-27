حضور مخرجتين إيطاليتين في مهرجان المقاومة

واخذ المخرجتان مايجري في المستشفيات في ظل تفشي فيروس كورونا فكرة لهما في صناعة هذا الفيلم.

و "ساشا بیازوئیس" صحفية ومراسلة محترفة لها مسيرة جيدة في الصحف الكبرى والتلفزيون في ايطاليا وحصلت على جائزة Dig 2017 عن كتاباتها عن الفساد السياسي. وحازت على عشرات الجوائز عن مقابلاتها، بما في ذلك جائزة Guido Vergani لمراسل العام، وجائزة Letizia Leviti للصحفيين تحت سن 35، وجوائز Dig Awards 2018.

وکارلا فالزون، انضمت أيضا إلى Fanpage.it في عام 2018 لتلتحق لاحقا بفريق Backstair. وهي تعمل في صحيفة "كامورا للتشويق" على الإنترنت وعملت سابقًا في العديد من التقارير البحثية لتلفزيون ري بين عامي 2014 و 2017.

وقدمت بيازوئيس وفالزون شرحا حول افلامهما في حوار أجراه معهما مهرجان أفلام المقاومة الدولي بدورته السادسة عشر. وعن فيلمهما و فكرة صناعته قالتا مهمتنا الرئيسية هي التركيز على التقارير البحثية وانغمسنا في الأحداث الإخبارية لـ فيروس كوفيد-19 في إيطاليا و سرعان ما أدركنا أن شيئًا عظيمًا كان يحدث؛ لذلك قررنا نمضي كل وقتنا في تغطية أخبار فيروس كورونا بكاميرا فيديو. و شكلنا فريقا من أربعة أشخاص في مجموعتين عملوا على هذه القضية على مدار الساعة ولسبعة أيام اسبوعيا في شهري مارس وأبريل و أدركنا أخيرًا أن هدفنا هو عمل فيلم وثائقي كامل عن أيام الحجر الصحي في إيطاليا.

واضافت المخرجتان كان الهدف هو إنتاج موسوعة كاملة كهدية للأجيال القادمة لإعلامهم بما حدث. "كل شيء على ما يرام" بينما يحجر الناس في منازلهم، يمنحهم فيلمنا عناصر للإجابة على السؤال: "هل سار كل شيء على ما يرام مع أكثر من 35000 حالة وفاة في إيطاليا؟"

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