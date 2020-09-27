مدرب السد القطری : مواجهة الفرق الإيرانية ممیزة دائما

وقال "تشافي" في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الماضی : "سنواجه أفضل فريق ايراني خلال الفترة الحالية، بالطبع المواجهة ستكون صعبة لكننا متحمسون كثيراً لهذا اللقاء وهدفنا معروف للجميع وهو الفوز والتأهل للدور التالي".

وأضاف: "مباراة الغد نعتبرها مواجهة نهائية بالنسبة لنا، لكن علينا أن نلعب بتوازن وبشغف كبير من أجل تحقيق الفوز ونأمل تحقيق ذلك من خلال تقديم أفضل ما لدينا على أرضية الملعب".

وأشار تشافي: "قلت للاعبين إن أكثر المباريات الحماسية التي واجهتها في مسيرتي مع السد كانت أمام الفرق الايرانية ومنها بيرسبوليس الذي يلعب بحماس كبير".

يحتضن ملعب المدينة التعليمية، أحد ملاعب المونديال، مُواجهة السد مع برسبوليس الإيراني الیوم الاحد في الدور ثُمن النهائي من دوري أبطال آسيا.

مباراة اليوم لا مجال فيها للتعويض، حيث إنها مباراة حاسمة وصعبة بالنسبة للفريقين، الفائز فيها سوف يواصل المشوار بالبطولة القارية ويصعد للدور ربع النهائي، والخاسر سوف يُودّع البطولة من هذه المرحلة.

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