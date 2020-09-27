الفیلم الايراني "خرامان" يفوز بجائزة أفضل فيلم بمهرجان تركي

وحصل فيلم "خرامان" للمخرج إسحاقي على جائزة أفضل فيلم من مهرجان الزعفران الدولي للأفلام الوثائقية في تركيا في نسخته الـ21 من بين الف و400 فيلم وثائقي شارك فيه من 97 دولة.

وشارك الفيلم في مهرجان شيفيلد، أحد أهم مهرجانات الافلام الوثائقية في العالم.

وسيعرض الفيلم الوثائقي خرامان في شهر نوفمبر 2020 في الدورة الثلاثين من مهرجان ریلینک شيكاغو وسيتنافس مع تسعة أفلام وثائقية طويلة أخرى، وكذلك في هونغ كونغ وتايوان وهيوستون وتكساس وبورتلند بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتم عرض هذا الفيلم الوثائقي، سابقا في مهرجانات في نيو أورلينز ويوتا ومومباي وبنغلاديش وسيدني بأستراليا.

والفيلم من انتاج " طلا آزادروش " التي فازت بجائزة أفضل مخرجة في مهرجان ياماغاتا السينمائي في اليابان العام الماضي.

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