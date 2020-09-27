ايران من بين افضل 10دول في العالم بمجال القوة الجوفضائية

واضاف العميد حاجي زاده على هامش افتتاح معرض منجزات والقدرات الاستراتيجية لقوة الجوفضاء التابعة للحرس الثوري الاسلامي : اليوم وعند الكلام عن مجالات صواريخ ارض –ارض والدفاع الجوي والرادار والطائرات المسيرة والحرب الالكترونية والاقمار فأن مكانتنا تخطت المنطقة ونحن اليوم ضمن افضل 10 دول في العالم في هذا المجال.

واعتبر قائد قوة الجوفضائية للحرس الثوري ان الانجازات المحققة في مجال الجوفضاء هي نتيجة حقبة الدفاع المقدس ( الحرب المفروضة من جانب نظام صدام على ايران 1980 – 1988) قائلا: تعلمنا في تلك الفترة كيف يجب ان نكتفي ذاتيا لان الضعيف في عالمنا اليوم محكوم بالفناء.

واكد العميد حاجي زاده على ان ايجاد حديقة الجوفضائية الوطنية ومعرض الاقتدار هو لنقل التجارب والتطور الى الاجيال القادمة وقال : اليوم تشاهدون في هذا المعرض صواريخ اسكود بي وصواريخ دزفول بتهديف نقطي دقيق وصواريخ ذوالفقار وعماد وخرمشهر.

واضاف قائد قوة الجوفضائية للحرس الثوري: كما يتم عرض طائرات مسيرة ام كيو 1 واركيو 170 و ام كيو4 وغلوبال هوك الامريكية التي تم اسقاطها ونماذج من الطائرات المسيرة الايرانية الصنع.

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