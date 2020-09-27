تطوير تقنية تصنيع المجهر الإلكتروني الماسح في البلاد

وتعتبر مجاهر الإلكتروني الماسح من أهم المعدات المستخدمة في تقنية النانو التي توجد تكنولوجيا تصنيعها في عدد محدود من البلدان وتسخدم تحليل المواد النانوية لدراسة أبعاد وتشكل وتركيب المواد النانوية (الجسيمات النانوية والألياف النانوية والأنابيب النانوية).

وقامت شركة معرفیة ایرانیة التی تنشط في حديقة العلوم والتكنولوجيا بجامعة شريف للتكنولوجيا بصنع هذا النوع من المجاهر في البلاد.

و يتميز المجهر الخاص بالشركة بتكبير 100 الف مرة ويستخدم من مسدس إلكترون هو كاثود حراري من التنغستن. و تم ضبط جهد التسارع لهذا المجهر بين 1 و 30 كيلو فولت.

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