نائب رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية يلتقي وزير الدفاع العراقي

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل توسيع التعاون والعلاقات في المجالات الدفاعية والعسكرية ومكافحة الإرهاب.

وتتعاون إيران والعراق، إلى جانب روسيا وسوريا، معا في اطار اللجنة الأمنية المشتركة لمكافحة الإرهاب.

وتشكلت اللجنة الرباعية لتبادل المعلومات والتعاون الأمني بين إيران والعراق وروسيا وسوريا بهدف تبادل المعلومات لمحاربة الإرهاب في عام 2015 بعضوية الملحقين العسكريين لإيران وسوريا وروسيا وممثل العراق في بغداد، حيث تبحث اللجنة آخر التنسيقات وتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء.

ومن أهم وظائف هذه اللجنة وأنجحها، كان تبادل المعلومات الاستخبارية وتزويدها للقوات العراقية والسورية، في كشف وتحديد واستهداف المواقع المهمة والحساسة لتنظيم داعش والتكفيريين الإرهابيين في العراق وفي بعض الحالات في سوريا.

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