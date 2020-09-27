٢٧‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ١:٢٩ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 84056156
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وزير الصحة : ايران لن تتاخر عن اية دولة اوروبية في مكافحة كورونا

وزير الصحة : ايران لن تتاخر عن اية دولة اوروبية في مكافحة كورونا

طهران / 27 ايلول / سبتمبر/ ارنا – قال وزير الصحة والتعليم الطبي الايراني " سعيد نمكي " ان الكوادر الطبية الايرانية فكما كانت الابطال في حقبة الدفاع المقدس فأنها تقوم بتأدية واجباتها بكل اخلاص وتفاني مؤكدا لن نسمح في مكافحة فيروس كوفيد 19 التأخر عن اية دولة اوروبية .

واضاف نمكي اليوم خلال مراسم تكريم المدافعين عن السلامة ان حاكم المصرف المركزي الايراني سلم وزارة الصحة جزءا من ميزانية صندوق التنمية الوطنية وذلك بناءا على طلبنا لمواجهة الفيروس خلال فصل الخريف, مبينا ان قسما من المال سيكون لزملائنا الذين  قاموا بمكافحة المرض طوال الاشهر السبعة الماضية .

وقال ايضا نحن على استعداد للتضحية بارواحنا من اجل ضمان صحة المجتمع وسنكون دوما جاهزين لمكافحة الفيروس المنحوس ولن نسمح بالتأخر عن اية دولة اوروبية في هذه المهمة .

واضاف ان ايران تتعرض اليوم لاقسى انواع الحظر الجائر فلم يشهد التاريخ هكذا حظر على شعب ما بهذه القساوة وهذا لان الشعب يسعى لاحقاق الحق وهذا ما تعلمناه من الثورة والدفاع المقدس , فمتى كنا متحدين هزمنا الاعداء فاليوم كذلك نستطيع هزيمة العدو و القضاء على الفيروس بالوحدة والاتحاد.

انتهى**م م**

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