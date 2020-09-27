وزير الصحة : ايران لن تتاخر عن اية دولة اوروبية في مكافحة كورونا

واضاف نمكي اليوم خلال مراسم تكريم المدافعين عن السلامة ان حاكم المصرف المركزي الايراني سلم وزارة الصحة جزءا من ميزانية صندوق التنمية الوطنية وذلك بناءا على طلبنا لمواجهة الفيروس خلال فصل الخريف, مبينا ان قسما من المال سيكون لزملائنا الذين قاموا بمكافحة المرض طوال الاشهر السبعة الماضية .

وقال ايضا نحن على استعداد للتضحية بارواحنا من اجل ضمان صحة المجتمع وسنكون دوما جاهزين لمكافحة الفيروس المنحوس ولن نسمح بالتأخر عن اية دولة اوروبية في هذه المهمة .

واضاف ان ايران تتعرض اليوم لاقسى انواع الحظر الجائر فلم يشهد التاريخ هكذا حظر على شعب ما بهذه القساوة وهذا لان الشعب يسعى لاحقاق الحق وهذا ما تعلمناه من الثورة والدفاع المقدس , فمتى كنا متحدين هزمنا الاعداء فاليوم كذلك نستطيع هزيمة العدو و القضاء على الفيروس بالوحدة والاتحاد.

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