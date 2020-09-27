نجاح فيلم "الشجره الصامتة" في مهرجان أضنة

وفيلم الشجرة الصامتة، من إخراج" فيصل سویسال" وشاركت في إنتاجه شركة الشرفة التركية ومؤسسة الفارابي للأفلام و تم عرضه في القسم الوطني والتنافسي من مهرجان أضنة السينمائي الدولي السابع والعشرين في تركيا.

وفاز "سردار أورجين" و "أونوربرك أسلان أوغلو" بجائزة أفضل ممثل لدورهما في الفيلم .كما فاز بيام آزادي بجائزة أفضل موسيقى تصويرية للفيلم.

وفيلم الشجرة الصامتة من إنتاج وتحرير علي نوري أوسكویي ومصطفى خرقه بوش كان قد تم عرضه عبر الفضاء الافتراضي في مهرجان كان السينمائي الدولي بسبب انتشار فيروس كورونا كما تم عرضه وفي مهرجان الزهر البرتقالي ومهرجان اسطنبول السينمائي و كذلك في مهرجان موسكو السينمائي.

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