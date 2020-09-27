مسؤول : ايران احرزت 25 بالمئة من اكتشافات النفط والغاز في العالم

واضاف "هندي" في مؤتمر صحفي عقده لمناسبة انطلاق اسبوع الدفاع المقدس (21 لغاية 27 ايلول / سبتبمر)، ان اجمالي اكتشافات العالم للموارد النفطية خلال العام 2019 سجل نموا بنسبة ضعفين اثنين مقارنة بالعام 2018؛ مبينا ان ذلك كان انجازا منقطع النظير على مدى 5 اعوام مضت، وان 75 بالمئة من هذا العدد اختص بحقول الغاز.

ولفت هذا المسؤول بوزارة النفط الايرانية الى ان ايران احتلت المركز الاول خلال العام 2019 عبر تجهيز حقل "ارم" لانتاج 2,7 مليار برميل، وايضا المركز الثالث عالميا بعد تجهيز حقل "نام اوران" لانتاج 2,2 مليار برميل من الخام.

ونوه بان هذه الانجازات تحققت في ظروف الحظر الجائرة التي تفرض على البلاد اليوم.

واكد مدير قسم الاكتشافات لدى شركة النفط الايرانية على ضرورة استقطاب الاستثمارات الاجنبية والتكنولوجيا الحديثة لتعزيز الانجازات الوطنية في هذا المجال.

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