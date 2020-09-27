تسجيل 195 حالة وفاة جديدة بكورونا في إيران

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الأحد انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية، تسجيلة 3362 جدیدةللاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 446 الفا و 448 حالة لغاية الان بينهم 4059شخصا في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ374 الفا و170 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 195 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 25 الفا و589 شخصا.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 3 ملايين و932 الفا و571 اشخاص خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

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