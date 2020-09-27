الصین مستعدة للتعاون مع ایران في مجال الطباعة والنشر

واضاف أن دار النشر التجاري في بكين ينفذ مشروع نشر الکتب الکلاسیکیة الایرانیة تحت عنوان "الكتب الفارسية باللغة الصينية" وايضا مجموعة من الكتب في مجال الأدب الفارسي ، معربا عن امله بان تسهم مثل هذه الاحداث الثقافیة في تنمیة العلاقات الودیة بین البلدین في كافة المجالات.

واعتبر ان نشاطات الصین في مجال الطباعة والنشر للمصنفات الأدبية الفارسية وفرت فرصة لتنمیة العلاقات الثقافیة بین البلدین، متمنیا ان تكون هذه النشاطات الثقافیة جسرا ليتعرف الشعبان الصیني والایراني علی معالم وثقافة بعضهما البعض.

من جانبه قال يانغ بينغ ، مدير دار نشر الثقافة الصينية، "نخطط لنشر بعض الروايات الإيرانية المعاصرة والمتميزة في العام أو العامين القادمين "، معربا عن أمله في أن يتعرف الشباب الصينيون على الثقافة الإيرانية من خلال قراءة هذه الروايات.

وقد نشر هذا الناشر حتى الآن الطبعة الأولى من "کلستان سعدي" وكذلك "خطای نامه " باللغة الصينية.

وخطای نامه هو كتاب يوضح اسفار الرحال الايراني علي أكبر خطائي إلى الصين في القرن العاشر الهجري.

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