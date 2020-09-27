الحرس الثوري يعرض احدث صاروخ بعيد المدى باسم " ذوالفقار بصير"

وتم اليوم على هامش افتتاح معرض منجزات والقدرات الاستراتيجية لقوة الجوفضاء التابعة للحرس الثوري الاسلامي وحضر مراسم الافتتاح رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف، والقائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي وقائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري العميد امير علي حاجي زادة.

وصاروخ ذوالفقار بصير هو احدث صواريخ ذوالفقار ومجهز براس حربي ويبلغ مداه 700 كيلومتر .

وكان الحرس الثورى قد اسدل الستار في وقت سابق عن صواريخ بمدى 250 كم و300 كم وكذلك صاروخ ذوالفقار ارض – ارض بمدى يتراوح بين 700 الى 750 كم والذي استخدم في ضرب مقرات داعش و في الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الاسد الامريكية .

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