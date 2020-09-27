تشغيل الجيل الخامس لشبكة الانترنت بنهاية العام الحالي

وفي تصريح له اليوم الاحد بمراسم ازاحة الستار عن برنامج "اداء الجيل الخامس لشبكة الانترنت"، اضاف اذري جهرمي : نحن مصممون على تزويد الشبكات الالكترونية في البلاد بتقنية الـ (5G)، بما في ذلك توفير هذه الخدمة لاستخدام العموم في منازلهم.

ولفت الى ان وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وضعت على سلم اولوياتها شعار "المستقبل الواعد"، مبينا ان تحقيق هذا الشعار يعتمد على تشغيل خدمة الجيل الخامس لبلوغ مرحلة "ايران الذكية" من حيث استخدام الشبكة الالكترونية.

وزير الاتصالات اكد، ان النخبة العلمية الايرانية بذلت جهودا حثيثة على مدى عامين لتحقيق هذه النقلة الرقمية في اطار شعار "المستقبل الواعد" داخل البلاد.

وشدد قائلا، انه يتعين على جميع الجهات المعنية، ان تتظافر الجهود فيما بينها وتقدم خطوات حازمة وصولا الى هذه الانجازات.

وفيما جدد التاكيد على ضرورة تدشين الجيل الخامس للانترنت كشرط اساسي لذلك، صرح اذري جهرمي، ان ايران ضمن خمس دول سباقة في المنطقة من حيث البدء في استخدام هذه التقنية الحديثة، وبما يلزم مواصلة الجهود لعدم التخلف عن الركب العالمي في هذا الخصوص.

انتهى ** ح ع