٢٧‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٥:٤٨ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84056577
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ايران تشارك بـ 10 دور نشر في معرض الصين الدولي للكتاب

ايران تشارك بـ 10 دور نشر في معرض الصين الدولي للكتاب

بكين / 27 ايلول / سبتمبر / ارنا – بدات اليوم الاحد عبر الفضاء الافتراضي، اعمال معرض الصين الدولي للكتاب بمشاركة الف و400 دار نشر من 97 دولة، بما فيها 10 دور نشر من الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وافاد مراسل "ارنا" من بكين، ان معرض الصين الدولي يقام لدورته الحالية وبعد 33 عاما عبر الفضاء الافتراضي، وذلك في سياق الاجراءات الوقائية العالمية لمكافحة وباء كورونا.

ويضيف هذا التقرير، ان الموقع الالكتروني لمعرض الصين الدولي للكتاب يضم في دورته للعام الحالي 38 الف عنوان من الكتب باللغات الصينية والاجنبية.

كما تشارك 200 دار نشر جديدة في هذا المعرض، ومنها 50 من ابرز دور النشر العالمية، الى جانب حضور 31 دولة من مشروع "طريق واحد حزام واحد"؛ بما فيها منغوليا وتركمانستان في هذا الحدث الثقافي الدولي.

انتهى ** ح ع

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