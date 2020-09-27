ايران تشارك بـ 10 دور نشر في معرض الصين الدولي للكتاب

وافاد مراسل "ارنا" من بكين، ان معرض الصين الدولي يقام لدورته الحالية وبعد 33 عاما عبر الفضاء الافتراضي، وذلك في سياق الاجراءات الوقائية العالمية لمكافحة وباء كورونا.

ويضيف هذا التقرير، ان الموقع الالكتروني لمعرض الصين الدولي للكتاب يضم في دورته للعام الحالي 38 الف عنوان من الكتب باللغات الصينية والاجنبية.

كما تشارك 200 دار نشر جديدة في هذا المعرض، ومنها 50 من ابرز دور النشر العالمية، الى جانب حضور 31 دولة من مشروع "طريق واحد حزام واحد"؛ بما فيها منغوليا وتركمانستان في هذا الحدث الثقافي الدولي.

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