قذيفة الاشتباكات في "قرة باخ" تصيب "خداافرين" الايرانية

وفي تصريح لمراسل "ارنا" اليوم، قال "عليار راستكو" : ان القذيفة اصابت، عصر اليوم الاحد وبعد بدء الاشتباكات بين جمهورية اذربيجان وارمينيا، ارضا زراعية في منطقة "كرمازور" في ضواحي خداافرين.

واعرب هذا المسؤول، عن ارتياحه من ان القذيفة لم تنفجر وبالتالي لم تسفر عن اي خسائر بالارواح او الممتلكات هناك.

وتابع القول : انه فور وقوع الحادث، توجهت برفقة قائد قوات حرس الحدود في اذربايجان الشرقية لتفقد مكان الاصابة، وتم اصدار الايعازات اللازمة في هذا الخصوص؛ مؤكدا ان الامور تخضع للمراقبة من جانب القوات الحدودية للمحافظة.

انتهى ** ح ع