ايران تحضر الاجتماع المرئي الدولي لمكافحة الامراض غير المعدية

ويسعى المشاركون في هذه الورشة الدولية، مناقشة تداعيات جائحة كورونا على برامج الوقاية والحدّ من الامراض المعدية في العالم.

علما ان الورشة الدولية للامراض غير المعدية عقدت اليوم باستضافة روسيا وحضور وزراء الصحة وكبار مسؤولي الوسط الصحى والطبي لدى الدول الاعضاء، ورئيس منظمة الصحة العالمية "ادهانوم غبرسيوس" وكبار المسؤولين في هذه المنظمة الدولية، الى جانب شخصيات سياسية بارزة عالميا.

واعرب هؤلاء المسؤولون، خلاال الاجتماع، عن مواقفهم بشأن تداعيات ازمة فيروس كوفيد 19 على الامراض غير المعدية في انحاء العالم، والسبل الكفيلة بالحدّ من هذه التحديات.

ومثّل الجمهورية الاسلامية الايرانية في هذا الاجتماع الدولي، نائب رئيس اللجنة الوطنية للوقاية واحتواء الامراض غير المعدية "باقر لاريجاني".

انتهى ** ح ع