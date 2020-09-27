دوري ابطال آسيا: برسبوليس يتاهل لربع النهائي بفوزه على السد القطري

سجل هدف الفوز لفريق برسبوليس عيسى آل كثير في الدقيقة 88 من المباراة براسية جميلة وضعها على يسار حارس السد اثر تلقيه كرة مرفوعة من ركلة ركنية نفذها اميد عاليشاه.

واتسمت المباراة بالندية في اغلب اوقاتها وتهيات للفريقين العديد من الفرص الا ان الفرص التي تهيات لبرسبوليس في الشوط الثاني كانت هي الاخطر.

وقبل تسجيله هدف الفوز كاد عيسى آل كثير ان يسجل في مناسبتين اخريين الا ان الحظ لم يحالفه اذ ارتطمت كرته في المناسبة الاولى بالقائم وذهبت الى الخارج في الدقيقة 61 وفي الثانية ارتطمت كرته بالعارضة وارتدت الى داخل الساحة، وكانت التمريرة في الحالتين من الدولي العراقي بشار رسن من الجناح الايمن.

وكان برسبوليس قد تاهل للدور ثمن النهائي بعد ان تصدر المجموعة الثالثة التي ضمت ايضا الدحيل القطري والتعاون السعودي والشارقة القطري حيث فار على التعاون مرتين بنتيجة 1-0 وخسر امام الدحيل 1-0 ومن ثم فاز على الشارقة 4-0 .

اما السد فقد تاهل الى الدور ثمن النهائي بعد ان حل في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة التي ضمت ايضا سباهان اصفهان والنصر السعودي والعين الاماراتي.

وتجري الان مباراة في الدور ثمن النهائي بين النصر والتعاون السعوديين.

وكان باختاكور قد تاهل ايضا الى الدور ربع النهائي بفوزه على استقلال طهران 2-1 وكذلك تاهل اهلي جدة بفوزه على شباب الاهلي دبي بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل 1-1 .

وستجري يوم غد الاثنين قرعة الدور ربع النهائي لدوري ابطال آسيا.

انتهى ** 2342