قائد حرس الحدود الايراني: لن نسمح للمساس بامن الحدود

وخلال زيارته التفقدية للمناطق الحدودية غرب محافظة خوزستان (دشت آوادكان وهويزة) جنوب غرب ايران الاحد، قال العميد كودرزي: ان القوات المسلحة وحرس الحدود في البلاد تصون الامن المستديم في الحدود بكل قوة واقتدار ولن تسمح لاحد بالتعرض للحدود.

واشاد ببطولات وتضحيات القوات المسلحة وحرس الحدود التي تجاهد وتصون امن البلاد ليل نهار وأضاف: ان هذه القوات المتفانية والابية ترصد جميع التحركات بجهودها المبذولة ليل نهار.

واضاف: ان القوات المسلحة وحرس الحدود جاهزة بكل اقتدار لحراسة وصون حدود البلاد واجهاض اي مؤامرة وزعزعة للامن في المهد بالحدود.

وعزى العميد كوزردي باستشهاد النقيب مقداد بويري والنائب ضابط عبدالله مؤمني زادة من قوات حرس الحدود في محافظة خوزستان وقال: ان هذين الشهيدين استشهدا خلال اشتباك مع اشرار مسلحين صونا لحدود البلاد ونحن نواصل طريقهما بكل فخر.

واكد قائد قوات حرس الحدود الايراني خلال لقائه مع مسؤولي حرس الحدود العراقي وضرورة الكشف عن الفاعلين والقبض عليهم، وكذلك ضرورة المزيد من الرقابة على الحدود المشتركة لمنع وقوع حوادث مماثلة.

وشدد كودرزي على ان حدود البلاد تتمتع بأمن دائم، وهو الامر الذي تحققق بفضل بطولات القوات المسلحة وحرس الحدود.

جدير بالذكر، ان دورية بحرية لحرس الحدود بمنطقة دشت آزادكان وهويزة، وحينما كانت تؤدي مهامها في هور العظيم، مساء السبت، اشتبكت مع اشرار مسلحين بالمنطقة، ما أسفر عن استشهاد اثنين من منتسبي حرس الحدود وإصابة عنصر آخر، حيث تم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج.

انتهى ** 2342