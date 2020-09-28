منح الجائزة والوسام الخاص بمهرجان أفلام المقاومة لوزير الصحة الايراني

وفي الحفل الختامي لمهرجان أفلام المقاومة الدولي السادس عشر الذي اقيم مساء الاحد تم تسليم وزير الصحة سعيد نمكي الجائزة والوسام الخاص بالمهرجان.

وقال نمكي بعد تسلمه الجائزة انه سأضع هذه الجائزة في مكتب الوزير لتعرف الأجيال القادمة أن شعب هذا البلد لن ينسى الخدمات التي يقدمها مسؤولوه ويقدر جهودهم.

وفي كلمته حيا وزير الصحة ارواح شهداء الدفاع عن المقدسات في جبهة المقاومة وعن الصحة في البلاد، موجها الشكر والتقدير لكل الكوادر الطبية والصحية في جهودها الدؤوبة المبذولة لحماية صحة المواطنين والتضحيات التي تقدمها على هذا الصعيد.

كما وجه الشكر والتقدير لكل العاملين في مجال الفن لتصويرهم وتجسيدهم وابرازهم تضحيات القطاعات الصحية والطبية في البلاد.

وحيا جهود القوات المسلحة التي اعلنت منذ اليوم الاول لتفشي فيروس كورونا استعدادها لتقديم كل اشكال المساعدة والدعم وكذلك وكذلك منظمة التعبئة ووسائل الاعلام ومؤسسة الاذاعة والتلفزيون.

يذكر ان الحفل الختامي للمرحلة الاولى للمهرجان السادس عشر لافلام المقاومة قد اقيم مساء الاحد في مجالي "المدافعون عن الصحة" و"مهرجان المهرجانات" مع توزيع الجوائز على الفائزين في مختلف الاقسام.

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