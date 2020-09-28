حفل ختام مهرجان أفلام المقاومة الدولي الـ16في طهران

وانطلقت فعاليات الختام، بحضور مدير المهرجان مهدي عظيمي ميرآبادي وجمع غفير من السينمائيين والفنانين والمسؤولين العسكريين الايرانيين، في حديقة متحف الدفاع المقدس بالقرب من ضريح الشهداء المجهولين.

واستُهلّت الفعالية بالنشيد الوطني الايراني ليكون أولى الفقرات في حفل الختام، وعقبه فقرة إهداء جائزة "وسام رسول" (المخرج الايراني الراحل رسول ملاقليبور)، لنخبة السينمائيين والممثلين الكبار الذين لعبوا دورا بارزا في سينما الدفاع المقدس الايراني (الحرب المفروضة ضد نظام صدام)، عقب هذا،تم تكريم عدد من كبار الممثلين والسينمائيين الايرانيين من ضمن "جمشيد هاشم بور" (ممثل)، جمال شورجه (مخرج)، محسن علي اكبري (منتج)، وثلاثة فنانيين كبار من سينما الدفاع المقدس في ايران.

وبدأت عقب ذلك مراسم إهداء جوائز قسم "مهرجان المهرجانات" (محلي) و "مدافعو الصحة" (دولي) في الفترة الاولى من المهرجان التي تضمنت أربعة أقسام ثلاثة منها محلية والرابع دولي مخصص لجائحة كورونا.

*الفائزون بجوائز قسم "مدافعو الصحّة"

وخلال حفل الختام مُنحت جوائز قسم مدافعو الصحّة عن فئات: الوثائقيات القصيرة، الوثائقيات الطويلة، الفيديو، الافلام القصصية القصيرة، القصصية الطويلة علاوة على افضل افلام الرسوم المتحركة الطويلة والقصيرة.

وحصدت أفلام من الهند وايطاليا والمكسيك جوائز من هذا القسم المخصّص لتكريم تضحيات الكوادر الطبية في جهادها لمكافحة وباء كورونا، مع العلم انه القسم الدولي الوحيد خلال الفترة الاولى من المهرجان.

فئة الافلام القصصية القصيرة

- "لاتقلق" من إخراج وانتاج مانا باك سرشت

- "آخر لقاء" من إخراج محمد مهدي فكريان وإنتاج محسن مشرقي

- "قاطع الطريق" من إخراج وإنتاج امير مسعود اصلاح

- "الكمامة" من الهند للمخرج سوئتا كومار داش وإنتاج مهابراساد ناندا

- "الشكر" من المكسيك للمخرج والمنتج خورخه سالغادو بونس

- "أمي" من الهند للمخرج راكش مويرانغتم وإنتاج Dark Room Studio

فئة الافلام الوثائقية القصيرة

- في خلوة الليل من إخراج مهدي اميني وجواد يقموري وإنتاج مجموعة وثائقيات رواية فتح

- بلوك 65 للمخرج سيد وحيد حسيني نامي وإنتاج سالار حيدرنجاد

- فيلم "الحجر في ايطاليا: كيف بدّل فيروس كورونا حياتنا الى الأبد) من إخراج كارلا فالزون، ساتشا بيازو، وإنتاج سيمون جيانكريسوفار و كارمين بنينسارا

- "من خلف النافذة" من إخراج وانتاج انجليكا غريغورييفا

- "المتطوع (وثائقي عن استشهاد الدكتور طمهاسبي –آمل) من إخراج نسرين غودرزي وانتاج مركز العلاقات العامة لوزارة الصحة الايرانية

فئة الرسوم المتحركة

- " الحجارة البيضاء" من إخراج فاطمة حسني وإنتاج فاطمة حسني ومركز تنمية السينما الوثائقية والتجريبية

- "المُنجي" من الهند للمخرج والمنتج ارجون موخرجي

- "لا تخاف يارجل" من الهند من إخراج وانتاج ساحيل

فئة الموشن غرافيك

- مجموعة دعونا نراعي مع بعض (كورونا) من إخراج وانتاج شهرام بيغي

- مجوعة كرونا للموشن غرافيك من إخراج حامد بارئي طبري وبويا رئيسي وانتاج مؤسسة الشهيد افيني الثقافية الفكرية والقناة الاولى الايرانية

- باندمي 2020 من إخراج وانتاج مؤسسة ارنا للوسائط المتعددة وليلا رستمي شكوه

فئة الفيديو

- مرة اخرى باحد اليوم من اخراج مهران علوي وانتاج مأوا

- ليلة القدر من إخراج فرشيد فرجي وإنتاج مركز العلاقات العامة لوزارة الصحة والعلاج الايرانية

- قابل للكسر من ايطاليا، من إخراج اميليانو لئون ومكس نارداري وانتاج اميليانو لئون ومؤسسة Reset Production.

*جوائز قسم "مهرجان المهرجانات"

فئة الوثائقيات القصيرة

- "رسالة من دمشق" من إخراج مهدي ابراهيم خاني، إنتاج عباس ايمانيان والاذاعة والتلفزيون في سمنان.

- "لوتوس" من إخراج محمد رضا وطن دوست وإنتاج مركز تنمية السينما الوثائقية والتجريبية

- "ابو حميظه" من إخراج محمد علي فارسي وإنتاج مؤسسة حفاظ الاعمال ومنشورات الدفاع المقدس ومحمد علي فارسي

فئة الوثائقيات الطويلة

- "نساء بحلق باروكية" من إخراج رضا فرهمند وإنتاج مركز تنمية السينما والوثائقية والتجريبية ومرتضى شعباني.

- "مذكرات مراسل حربي" من إخراج وانتاج وحيد تشافوش

- "القيامة" من إخراج محمد علي فارسي وإنتاج مجموعة رواية فتح الثقافية في القناة 5 التلفزيونية ومحمد علي فارسي.

- "آخر ايام الشتاء" من إخراج محمد حسين مهدويان وإنتاج حبيب والي نجاد والقناة الاولى الايرانية.

- "الجسر" من إخراج امير حسين نوروزي وإنتاج مرتضى شعباني ومركز حقيقت الوثائقي.

فئة الفيديو

- "ارغوان" من إخراج مهديار عقابي وإنتاج امير بوروزيري

- "حلول" من إخراج امير مهران وإنتاج فريد فرخنده كيش

- "خاك مهر آيين" من إخراج جواد اشرفيان وإنتاج سيد عباس امامزاده

فئة الأفلام القصصية القصيرة

- "الماء لا يموت أبدا" من إخراج حسين دارابي وإنتاج محمدجواد موحد

- "جميع المريمات" من إخراج محمد جليل اسكندرزاده وإنتاج عمار خطى ومشاركة شبكة سمنان والقسم الفني لمحافظة سمنان

- "ولد" من إخراج امير باس ربيعي وإنتاج نادي أفلام سوره

- "البدوي" من إخراج عماد سلمانيان وإنتاج منظمة سينما الشباب في ابادان وشركة تكس آريا للمواد الكيميائية

فئة الأفلام السينمائية

- "الوكالة الزجاجية" من إخراج ابراهيم حاتمي كيا وإنتاج مهدي كريمي

- "الصمود وسط الغبار" من إخراج محمد حسين مهدويان وإنتاج حبيب والي نجاد

- "المتبقي" من إخراج سيف الله داد وإنتاج منوتشهر محمدي

- "السفر الى تشزابه" من إخراج رسول ملاقلي بور وإنتاج مركز تنمية السينما الوثائقية والتجريبية

- "شيار 143" من إخراج نرجس آبيار وإنتاج محمد حسين قاسمي

فئة الرسوم المتحركة القصيرة والطويلة

- "المدينة المُطفأة" من إخراج امير مهران وإنتاج امير مهران ومركز تنمية السينما الوثائقية والتجريبية

- "الفهرست المقدس" من إخراج محمد امين همداني وإنتاج مركز الرسوم المتحركة للثورة الاسلامية ومحمد امين همداني

- "الاب" من إخراج سيد محمد رضا خردمندان وإنتاج نادي سورة السينمائي

- "مدينتي سردشت" من إخراج زيبا ارجنغ وإنتاج منظمة سينما الشباب الايرانية

يشار الى ان الفترة الاولى من المهرجان نُظمت خلال أسبوع الدفاع المقدّس في ايران بغية تكريم الفنانيين والسينمائيين على طول 40 عاما منذ انتهاء حرب الجمهورية الاسلامية مع نظام صدام.

فيما تُقام الفترة الثانية من المهرجان المخصص لسينما المقاومة خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2020 ولمدّة أسبوع، بإدارة "مهدي عظيمي ميرآبادي" في العاصمة طهران، مع اتخاذ التدابير الصحية الكاملة في ظل تفشّي فيروس كورونا المستجد.

انتهى** 1453