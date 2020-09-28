٢٨‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ١٠:١٢ ص
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 84057088
٠ Persons

سمات

مساعد قائد الدفاع الجوي الايراني

نظام " مراقبة " الراداري يرصد مسافات بعيدة خارج الحدود

نظام " مراقبة " الراداري يرصد مسافات بعيدة خارج الحدود

طهران / 28 ايلول / سبتمبر/ ارنا – قال مساعد قائد الدفاع الجوي الايراني العميد " عليرضا الهامي " ان النظام الراداري " مراقبة " مجهز باحدث التكنولوجيا الثلاثية الابعاد وبامكانه رصد الهدف على بعد كيلومترات خارج حدود البلاد ولايمكن لاي طائر ان يمر دون ان يرصده هذا النظام الراداري.

 واضاف العميد الهامي اليوم الاثنين لارنا على هامش زيارته لمعرض انجازات الدفاع المقدس " اقتدار 40" : ان التجارب التي اكتسبناها من حقبة الدفاع المقدس ساهمت في تحقيق الاكتفاء الذاتي في جميع المجالات الدفاعية من حيث تصنيع مانحتاجه للدفاع عن ايران الاسلامية .

وقال ايضا ان هذا النظام الراداري " مراقبة" هو محلي الصنع 100% وفي مجال القيادة والمراقبة فأن انجازات الدفاع الجوي تسير على حافة التكنولوجيا الحديثة والمتطورة وتنافس القوى العظمى في هذا المجال.

ويقام معرض انجازات الدفاع المقدس في طهران باسم " اقتدار 40" وبشعار " نحن اقوياء " بمناسبة الذكرى الاربعين للدفاع المقدس ( الحرب العراقية الايرانية 1980 – 1988 ) خلال الفترة من 23 – 30 ايلول سبتمر الحالي .

انتهى**م م**

سمات

تعليقك

You are replying to: .
5 + 8 =