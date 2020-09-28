نظام " مراقبة " الراداري يرصد مسافات بعيدة خارج الحدود

واضاف العميد الهامي اليوم الاثنين لارنا على هامش زيارته لمعرض انجازات الدفاع المقدس " اقتدار 40" : ان التجارب التي اكتسبناها من حقبة الدفاع المقدس ساهمت في تحقيق الاكتفاء الذاتي في جميع المجالات الدفاعية من حيث تصنيع مانحتاجه للدفاع عن ايران الاسلامية .

وقال ايضا ان هذا النظام الراداري " مراقبة" هو محلي الصنع 100% وفي مجال القيادة والمراقبة فأن انجازات الدفاع الجوي تسير على حافة التكنولوجيا الحديثة والمتطورة وتنافس القوى العظمى في هذا المجال.

ويقام معرض انجازات الدفاع المقدس في طهران باسم " اقتدار 40" وبشعار " نحن اقوياء " بمناسبة الذكرى الاربعين للدفاع المقدس ( الحرب العراقية الايرانية 1980 – 1988 ) خلال الفترة من 23 – 30 ايلول سبتمر الحالي .

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