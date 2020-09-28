الطلاب الإيرانيون يفوزون بست ميداليات ملونة في الأولمبياد العالمي للرياضيات

و فاز الفريق الطلابي الإيراني المكون من 6 أعضاء في الأولمبياد العلمي للرياضيات في المنافسات التي اقيمت عبر الانترنيت، بميدالية ذهبية واحدة وثلاث فضيات وبرونزيتين واحتل المرتبة 18 من بين 110 بلدا مشاركا في الأولمبياد وبهذا فقد ارتقى المنتخب الوطني الايراني خمس مراكز مقارنة بالعام الماضي.

وحاز علي رضا حقي الميدالية ذهبية في أولمبياد الرياضيات العالمي 2020، فيما تقلد كيان شمسايي ومحمد مشتاقي فر وعلي ميرزايي الميدالية الفضية كما حصل سيد رضا حسيني دولت أبادي ومتين يداللهي على الميدالية برونزية لكل منهما.

وبحسب التقرير، فإن الأولمبياد العالمي للرياضيات يقام سنويا بـ 6 تمارين و 42 نقطة لطلاب المدارس الثانوية، وهو أقدم أولمبياد علمي في العالم.

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