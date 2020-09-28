بالامکان ربط شبکة الکهرباء الایرانی بقطر عبر خطوط بحریة

كما تناول الوزيران رضا اردكانيان وسعد شريدة الكعبي موضوع المبادرة الاقليمية لتعزيز التعاون في مجال المياه كتحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي والتي طرحت في الاجتماع الاخير الذي عقد في طهران لمجلس حكام المياه.

الوزير اردكانيان الذي يترأس لجنة التعاون الاقتصادي المشترك بين ايران وقطر، اشار الى ان ايران تتبادل الطاقة الكهربائية مع دول الجوار ، وبالتالي فان ربط شبكتي قطر وايران ستتيح للدوحة سوقا مناسبا في باكستان وافغانستان والعراق لطاقتها الكهربائية الفائضة.

بدوره اكد الوزير القطري دعم بلاده لتنفيذ مشروع المياع المشترك ، كما رحب باقتراح الربط الكهربائي بين بلاده وايران ووعد باخضاع المشروع للدراسة ، كما اعتبر ان قطاع الطاقة الكهربائية والمياه يمثل ارضية جيدة لتعاون القطاع الخاص في البلدين.

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