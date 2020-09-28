آية الله التسخيري، فقيه الحوار ... والوحدويّ الرحّال

و یشارک في المؤتمر الذي يعقد اليوم الإثنين 28 أيلول 2020 في الساعة 3:30 عصراً بتوقيت بيروت، عدد من الشخصيات الإسلامية والإيرانية و اللبنانية و العراقية و الفلسطينيةو الكويتية و الهندية والماليزية و السورية و السودانية و العمانية و البريطانية.

ويدير اللقاء الكاتب والباحث الفلسطيني و سيقام على تطبيق «زوم» (Zoom)Zoom Meeting 275 085 8949.

لمتابعة الندوة، يجب تحميل برنامج Zoom Cloud Meeting عبر الهاتف أو الكومبيوتر والدخول عبر رمز الاجتماع 275 085 8949 أو عبر الرابط التالي https://us04web.zoom.us/j/275085894

و فيما يلي أسماء الشخصيات المشاركة في اللقاء:

- رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية- إيران- د. أبو ذر الإبراهيمي تركمان، الرئيس

- المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية- إيران- د. الشيخ حميد شهرياري، الأمين العام

- المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى- لبنان- الشيخ عبدالأمير قبلان، رئيس المجلس

- حزب الله- لبنان- الشيخ نعيم قاسم، نائب الأمين العام

- حركة المقاومة الإسلامية (حماس)- غزة- السيد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي

- حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين- السيد زياد النخالة، الأمين العام

- كاثوليكوسية الأرمن الأرثوذكس (كيليكيا) - لبنان- د. جان سلمانيان، ممثل قداسة البابا آرام الأول

- مؤسسات الإمام الصدر- لبنان- السيدة د. رباب الصدر شرف الدين، الرئيسة

- اتحاد علماء جنوب شرق آسيا- ماليزيا- د. الشيخ عبدالغني شمس الدين، رئيس الاتحاد

- الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة- لبنان- الشيخ ماهر حمود، الرئيس

- حركة أمل- لبنان- د. خليل حمدان، عضو هيئة الرئاسة

- جمعية الإمام الصادق (ع) لإحياء التراث العلمائي- لبنان- الشيخ حسن البغدادي، الرئيس

- مجمع الفكر الإسلامي في إيران- الشيخ محمد سعيد النعماني، مدير

- المجلس البابوي للحوار بين الأديان- الفاتيكان- د. خالد عكاشة، عضو المجلس

- الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين- قطر- د. الشيخ علي محي الدين القره داغي، الأمين العام

- الرابطة الإسلامية في بريطانيا- د. كمال الهلباوي، مؤسس الرابطة

- جماعة علماء العراق- د. الشيخ خالد الملا، عضو الجماعة

- مؤسسة التآلف بين الناس الخيرية- مصر- الشيخ د. أحمد كريمة، الرئيس

- مجلس الشورى الأعلى للتقريب بين المذاهب الإسلامية- إيران- مولوي محمد إسحاق مدني، نائب الرئيس

- وزارة الأوقاف- سوريا- د. محمود دياب، مدير التوجيه والإرشاد

- المجلس الإسلامي الأعلى للجمهورية التونسية- الشيخ محمد صلاح الدين المستاوي، الأمين العام

- المجمع العراقي للوحدة الإسلامية- العراق- السيد علي العلاق، الأمين العام

- جمعية العلماء المسلمين الجزائريين- د. الشيخ عبدالرزاق قسوم، الرئيس

- الحركة الإسلامية السودانية- د. حسن مكي، عضو الحركة

- الكويت- د. عبدالهادي الصالح، وزير سابق في مجلس الوزراء الكويتي

- كبار علماء أهل السنة في عُمان- الشيخ عبدالعزيز العوضي

- اتحاد علماء بلاد الشام- السيد مصطفى أبورمان، عضو الاتحاد

- مركز الأبرار للدعوة والثقافة والعلوم- الهند- السيد محمد أظهر زهدي، الأمين العام

- مسجد فتحبوري دهلي الكبير للمسلمين- الهند- المفتي مكرم، خطيب المسجد

- رابطة علماء فلسطين- الشيخ د. الشيخ محمد الحاج، أمين عام الرابطة في الخارج

- حوزة الإمام الصادق العلمية- تانزانيا- الشیخ جلال حميد، مدير الحوزة

- شقيق وممثل أسرة الفقيد آية الله محمد علي التسخيري- إيران- د. الشيخ محمد مهدي التسخيري

- المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان، د. عباس خامه يار، المستشار الثقافي

انتهى** 1453