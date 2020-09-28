٢٨‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٢:٢٢ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84057659
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تسجيل 190 حالة وفاة جديدة بكورونا في إيران

تسجيل 190 حالة وفاة جديدة بكورونا في إيران

طهران/ 28 ايلول/ سبتمبر/ ارنا-اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سيما سادات لاري بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر الیوم الاثنين 449 الفا و 960حالة وبوفاة 190 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضية بلغ اجمالي عدد الوفيات بكورونا في ايران 25 الفا و779 شخصا.

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الاثنين انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية، تسجيلة 3512 جدیدةللاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 449 الفا و 960 حالة لغاية الان بينهم 4068شخصا في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ376 الفا  و531 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 190 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 25 الفا و779 شخصا.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 3 ملايين و959 الفا و783  اشخاص خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

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