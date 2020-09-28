تسجيل 190 حالة وفاة جديدة بكورونا في إيران

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الاثنين انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية، تسجيلة 3512 جدیدةللاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 449 الفا و 960 حالة لغاية الان بينهم 4068شخصا في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ376 الفا و531 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 190 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 25 الفا و779 شخصا.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 3 ملايين و959 الفا و783 اشخاص خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

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