مسؤول : شيراز تترشح للقب عاصمة الكتاب العالمية

وفي تصريحه خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين حول مشاريع ذات الصلة بالكتاب وثقافة القراءة بمدينة شيراز، اكد "اسكندربور" ان الاخيرة مؤهلة لتكون عاصمة مشرقة للكتاب في العالم.

وتابع، انه انطلاقا من الخلفية الادبية لمدينة شيراز عقب انجاز مشاريع البنى التحتية اللازمة، نتطلع الى الفوز بهذا اللقب؛ ولو لم يتحقق ذلك في هذا العام، سنواصل الجهود واتخاذ خطوات كبيرة للرقي بثقافة الكتاب والقراءة في شيراز.

واوضح، ان بلدية شيراز وضعت خططا لهذا الغرض، وذلك عبر تكريس كافة الامكانيات لدى المراكز الثقافية والترفيهية في هذه الحاضرة لتعزيز ثقافة القراءة والكتاب اكثر فاكثر.

يذكر ان اطلاق لقب "عاصمة الكتاب العالمية"، بدا منذ العام 2001 من قبل منظمة اليونسكو الدولية ليشمل المدن التي تسعى الى تعزيز ثقافة القراءة ودور الكتاب لديها.

وترعى اليونسكو في هذا السياق اقامة العديد من البرامج الثقافية ذات الصلة في الدول التي تفوز بلقب "عاصمة الكتاب العالمية".

انتهى ** ح ع