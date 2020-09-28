مسؤول : سيستان وبلوجستان القلب النابض لعلمليات الترانزيت في ايران

واوضحت السيدة زنكنة، ان الحدود البرية المشتركة بين سيستان وبلوجستان مع دولتي افغانستان وباكستان، فضلا عن الممر المائي الدولي الذي يصل سيستان وبلوجستان ببحر عمان والمحيط الهندي، يشكل حافزا لدى التجار المحليين والعديد من رجال الاعمال في دول الجوار لاستخدام هذه المنطقة في مجال ترانزيت بضائعهم الى البلدان الاخرى.

ونوهت المسؤولة في محافظة سيستان وبلوجستان بالبنى التحتية التي وضعت لتعزيز دور المحافظة التجاري والاقتصادي؛ مبينة ان طريق جابهار – زاهدان السككي يعد واحدا من اهم المشاريع التي تسهم في زيادة حجم الترانزيت وتخفيض تكاليف النقل.

واضافت : ان هذا المشروع دخل حيز التنفيذ حاليا وانجزت مراحل ملحوظة منه لحد الان.

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