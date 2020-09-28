انشاء خط ملاحي بحري بين ايران وروسيا وكازاخستان وتركمانستان

وجرت مراسم التوقيع على الاتفاق اليوم الاثنين بحضور مساعد الشؤون الاقتصادية والموانئ لمنظمة الملاحة البحرية الايرانية "فرهاد منتصر"، الذي اكد في تصريح بالمناسبة : انه تم بناء على هذه الوثيقة، الاتفاق على زيادة عمليات النقل عبر القطع البحرية الناقلة للسيارات و وسائط النقل البري في بحر قزوين.

وفيما اشار الى عراقيل النقل البري وصولا الى الدول المطلة على بحر قزوين ومنطقة القوقاز، لفت منتصر الى ضرورة تفعيل الطاقات البحرية المتاحة وتعزيز دور السفن الناقلة للعربات و وسائط النقل البري في مينائي امير اباد ونوشهر (شمالي البلاد).

وصرح هذا المسؤول : انه تقرر في سياق تعزيز التعاون مع دول الجوار، اقامة خط ملاحي منتظم مع روسيا وكازاخستان وتركمانستان، خصيصا لهذه الفئة من السفن.

انتهى ** ح ع