٢٨‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٥:٢٦ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84057882
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عقب التوقيع على وثيقة تعاون جديدة؛

انشاء خط ملاحي بحري بين ايران وروسيا وكازاخستان وتركمانستان

انشاء خط ملاحي بحري بين ايران وروسيا وكازاخستان وتركمانستان

طهران / 28 ايلول / سبتمبر / ارنا – وقعت منظمة الموانئ والملاحة البحرية في ايران، وثيقة تعاون مع شركة ملاحية اجنبية ناشطة في بحر قزوين، تنص على خفض الرسوم الجمركية بالنسبة للقطع البحرية الناقلة للسيارات و وسائط النقل البري لدى كافة الموانئ الشمالية للبلاد، فضلا عن اقامة خط ملاحي منتظم لهذه السفن بين موانئ ايران وروسيا وكازاخستان وتركمانستان.

وجرت مراسم التوقيع على الاتفاق اليوم الاثنين بحضور مساعد الشؤون الاقتصادية والموانئ لمنظمة الملاحة البحرية الايرانية "فرهاد منتصر"، الذي اكد في تصريح بالمناسبة : انه تم بناء على هذه الوثيقة، الاتفاق على زيادة عمليات النقل عبر القطع البحرية الناقلة للسيارات و وسائط النقل البري في بحر قزوين.

وفيما اشار الى عراقيل النقل البري وصولا الى الدول المطلة على بحر قزوين ومنطقة القوقاز، لفت منتصر الى ضرورة تفعيل الطاقات البحرية المتاحة وتعزيز دور السفن الناقلة للعربات و وسائط النقل البري في مينائي امير اباد ونوشهر (شمالي البلاد).

وصرح هذا المسؤول : انه تقرر في سياق تعزيز التعاون مع دول الجوار، اقامة خط ملاحي منتظم مع روسيا وكازاخستان وتركمانستان، خصيصا لهذه الفئة من السفن.

انتهى ** ح ع

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