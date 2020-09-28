لجنة الاربعين المركزية : حدود البلاد مع العراق مغلقة جميعا

واصدرت اللجنة بيانا اليوم الاثنين جاء فيه : نعلن للمواطنين من جديد، ان الحدود مع دولة العراق لاتزال مغلقة، وعليه فإنه يحظر جميع التجمعات والمسيرات باتجاه الحدود او المراقد المقدسة، وذلك بناء على قرارات لجنة الاربعين المركزية واللجنة الوطنية لمكافحة وباء كورونا.

يذكر ان مراسم زيارة الاربعين الحسينية، تقام سنويا بمشاركة الحشود المليونية من عشاق ابي الاحرار الامام الحسين (عليه السلام) التي كانت تتجه من انحاء العالم الى كربلاء المقدسة، لكن في عامنا هذا ونظرا لتفشي جائحة كورونا لا تقام هذه المراسم العظيمة حفاظا على سلامة الناس والحد من انتشار المرض.

انتهى ** ح ع