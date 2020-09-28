واعظي : تضحيات الاطفائيين مسيرة مستدامة وقائمة على الدوام

وفي مدونة نشرها اليوم الاثنين عبر حسابه بموقع اينستغرام، حيّا واعظي مناسبة "السابع من مهر 1399" الموافق (28 ايلول / سبتمبر 2020) حيث "اليوم الوطني لرجال الاطفاء" في ايران.

وذكّر رئيس مكتب الرئاسة، تضحيات رجال الاطفاء لاخماد الحريق الناجم عن قصف مصفاة ابادان (جنوب) في عام 1981 ابان الحرب المفروضة؛ مبينا ان اختيار اليوم الوطني لرجال الاطفاء جاء تخليدا لهذه الملحمة وغيرها العديد من الاحداث التي تعيد الى الذاكرة تضحيات هؤلاء البواسل في ارجاء البلاد.

كما اشار الى حادث الحريق الذي وقع (في 19 كانون الاول 2017) بمبنى بلاسكو في العاصمة طهران؛ مؤكدا ان تضحيات وجهود رجال الاطفاء مسيرة مستدامة وقائمة على الدوام.

كما حيّا واعظي ذكرى جميع الشهداء الاطفائيين الذين ارتقوا خلال اداء مهامهم المقدسة؛ متمنيا بدوام السلامة والتوفيق لجميع العاملين في قطاع الاطفاء ومهنئا اياهم لمناسبة حلول اليوم الوطني لرجال الاطفاء.

انتهى ** ح ع