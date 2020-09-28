٢٨‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٧:٤٥ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84057984
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روحاني : لوضع مشروع الذكاء الحضري على سلم الاولويات

روحاني : لوضع مشروع الذكاء الحضري على سلم الاولويات

طهران / 28 ايلول / سبتمبر / ارنا – اكد رئيس الجمهورية "حجة الاسلام حسن روحاني"، على مسؤولي شؤون السكن واعمار المدن في البلاد، ان يضعوا نصب اولوياتهم تنفيذ مشروع الذكاء الحضري واتخاذ خطوات جادة في سياق توفير الخدمات عن بعد للمواطنين.

جاء ذلك في تصريحات رئيس الجمهورية اليوم الاثنين خلال الاجتماع السادس عشر للجنة التنفيذية لتكنولوجيا المعلومات.

واضاف روحاني : ان مشروع الذكاء الحضري ينبغي تنفيذه بموازاة الخطط التنموية في جميع المدن.

وقال : ان بلوغ المدن الذكية يعتمد على تظافر الجهود والتناغم بين الاجهزة التنفيذية المعنية بهذه الخدمات؛ مضيفا انه رغم كافة الخطوات التي اتخذت في هذا الخصوص لكن المدن الكبيرة في البلاد ومنها العاصمة طهران لاتزال بعيدة كثيرا عن المعايير القياسية للمدن الذكية. 

روحاني، اكد على ضرورة توفير الخدمات الذكية للمواطين والاجانب ايضا؛ مبينا ان تفعيل المنظومة الشاملة للرعايا والمهاجرين الاجانب وتزويد الاجراءات ذات الصلة بالخدمات الالكترونية، من اهداف الحكومة الالكترونية المنشودة؛ وبما يلزم الارتقاء بمستوى هذه الخدمات وتحديثها يوميا.

كما اثنى الرئيس روحاني على المسؤولين وجميع العاملين في دائرة الجمارك الايرانية، لجهودهم في سياق الانضمام الى الحكومة الالكترونية.

ونوه الى دور البنى التحتية التي توفرها الحكومة الالكترونية لاحتواء فيروس كورونا؛ مؤكدا على ضرورة تقديم هذه الخدمات داخل المدن في اسرع وقت ممكن وبشتى المستويات؛ بما يتناغم واحتياجات المواطنين.

انتهى ** ح ع

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