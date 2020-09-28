ضبط ما يزيد عن 40 طنا من المخدرات في خراسان الجنوبية شرقي البلاد

واضاف "العقيد فرشيد" في تصريح اليوم الاثنين، ان اجمالي المخدرات التي ضُبطت على مدى الاشهر الستة الماضية في خراسان الجنوبية، مؤشر على زيادة بنسبة 89 بالمئة في عمليات ضبط المخدرات مقارنة بالعام الماضي داخل المحافظة.

وتابع، ان القوات الامنية في خراسان الجنوبية تمكنت خلال هذه الفترة ايضا، من القبض على 3 الاف و420 عنصرا ضالعا في جرائم توزيع وتهريب المخدرات، مضافا الى مصادرة 972 عربة كانت في حوزة هؤلاء المهربين.

وفي جانب اخر من تصريحاته اليوم، نوه قائد قوى الامن الداخلي لمحافظة خراسان الجنوبية بانخفاض نسبة الجرائم العنيفة خلال النصف لاول من العام الحالي داخل المحافظة الى مستوى الصفر تقريبا.

انتهى ** ح ع