الجهر بالعلاقات مع الكيان الصهيوني خيانة للقضية الفلسطينية

وفي حوار مع مراسل إرنا اليوم الإثنين، أضاف كنعاني مقدم، ان هاتين الدولتين (الإمارات والبحرين) لم تكن في حالة حرب مع الكيان الصهيوني على الاطلاق لكي تتصالح معه الآن، وتابع، "لقد أقامت الدولتين علاقات سرية مع هذا الكيان منذ سنوات والآن تم إفشاء هذه العلاقات".

واستمر بالقول، أن ترامب يهدف الى استغلال هذه القضية لصالحه للفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأضاف: ان السعودية وعدة دول أخرى تنتظر ردود الأفعال على هذا التطبيع في المنطقة ومن ثم تدخل في عملية الإعلان عن العلاقات مع الكيان الصهيوني، فيما تحولت الصحوة الإسلامية في شبه الجزيرة العربية السعودية الى انتفاضة عربية إسلامية، ومن الآن فصاعدا سنشهد أحداثا مهمة في السعودية، فانها أخذت تزحف نحو الهاوية من خلال إفشاء العلاقات مع الكيان الصهيوني.

وأكد كنعاني مقدم انه كلما ازداد محور المقاومة قوة، قل تأثير الأحداث الجارية على القضية الفلسطينية، وأضاف، "بعد انتصار الثورة الإسلامية واتضاح جرائم الصهاينة في فلسطين والمنطقة، تمكنت المقاومة من تشكيل قوة رادعة ضدهم وأن تصمد بوجه الكيان الصهيوني وأن تحقق بالتالي العديد من الإنجازات العظيمة.

وقال، ان الشهيد سليماني رص صفوف المقاومة التي باتت اليوم تتمتع بقدرة عالية جدا لتغيير المعادلات في المنطقة.

انتهى**أ م د