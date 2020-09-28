ضبط ما يزيد عن طن من المخدرات في سيستان وبلوجستان

وفي حوار مع مراسل إرنا اليوم الإثنين، أضاف العميد طاهري، ان ضباط شرطة مكافحة المخدرات في نيكشهر، تمكنوا وبدعم استخباراتي من قوات مكافحة المخدرات بالمحافظة، من الحصول على أدلة حول نقل شحنة كبيرة من المخدرات من خلال تعزيز إشرافهم التقني على طرق المدينة.

وتابع، أن المخدرات المضبوطة تشتمل على طن واحد و7 كغم و516 غم من الافيون، و41 كغم و100 غم من الكريستال، و50 كغم و400 غم من الهروين.

وتكافح الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الخط الأمامي للجبهة الدولية لمكافحة تهریب المخدرات، حيث قدمت ما يزيد عن ثلاثة آلاف و800 شهيد، و12 ألف معاق في هذا المجال؛ الحقيقة التي تعترف بها جميع المنظمات الدولية تقريبا.

ويشير تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة-2020 الى أن إيران قامت بضبط 90 بالمائة من الأفيون و 26 بالمائة من الهروين و 48 بالمائة من المورفين على صعيد العالم.

انتهى**أ م د