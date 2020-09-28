"القصاصات الورقية" الايراني يترشح لجائزة أفضل فيلم بمهرجان بولندا

طهران/ 26 ایلول/ سبتمبر/ ارنا - ردا علی الاتهامات التی لا أساس لها من قبل عدة دول أوروبیة ضد إیران، قال سفیر إیران ومندوبها الدائم فی جنیف: أن اتهام الآخرین هو استمرار للعقلیة الاستعماریة ووهم التفوق لدی بعض الدول الغربیة.