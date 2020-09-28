"القصاصات الورقية" الايراني يترشح لجائزة أفضل فيلم بمهرجان بولندا

ويعد مهرجان انيماتور اكبر مهرجان للانيميشن في بولندا.
ويتطرق "القصاصات الورقية" إلى معاناة نساء بلا معيل، يعشن في مركز رعاية بشكل غير لائق.
ويعقد مهرجان انيماتور من 3 الى 9 تشرين الأول/اكتوبر القادم في بولندا.
انتهى**أ م د
طهران/28 أيلول/سبتمبر/إرنا- ترشح الانيميشن الايراني الوثائقي "القصاصات الورقية" للمخرج، بهزاد نعلبندي، لجائزة افضل فيلم انيميشن طويل بمهرجان "انيماتور" 2020 في بولندا.
ويعد مهرجان انيماتور اكبر مهرجان للانيميشن في بولندا.
ويتطرق "القصاصات الورقية" إلى معاناة نساء بلا معيل، يعشن في مركز رعاية بشكل غير لائق.
ويعقد مهرجان انيماتور من 3 الى 9 تشرين الأول/اكتوبر القادم في بولندا.
انتهى**أ م د
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