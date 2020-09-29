زلزال بقوة 4.7 ريختر يضرب حدود محافظتی جهارمحال وبختیاری و اصفهان

واعلنت مؤسسة الجيوفيزياء بجامعة طهران، ان الزلزال وقع عند الساعة السابعة و38 دقيقة اليوم الثالثاء حسب التوقيت المحلي، وفي عمق 10 كيلومترات من سطح الارض وكان مركزه عند التقاء خطي العرض الشمالي 51.21 والطول الشرقي 31.66 درجة.

واشار مدير مركز مراقبة وتنسيق العمليات في هيئة الإنقاذ والإغاثة التابعة للهلال الأحمر ، الی إرسال فرق التقييم والخبراء الى المناطق التي ضربها الزلزال في ونك التابعة لاصفهان وألونيه في جهارمحال و بختياري لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

و وردت تقارير عن حدوث تصدعات في جدران بعض المباني بسبب الزلزال فی مدینة آلونیه و لا انباء عن سقوط الضحايا وتقوم فرق التقييم بفحص مختلف الجوانب وتقييم مدى الضرر الناجم عن الزلزال.

هذا، ولم ترد بعد اي تقارير حول الخسائر المادية او البشرية المحتملة من جراء هذا الزلزال فی مدینة ونک.

وكان مركز الهزة الارضية على بعد 18 كم من مدينة ونک في اصفهان و 18 كم من مدينة آلونیا بجهارمحال و بختیاری و 23 كم من مدينة غندمان ( جهارمحال) و 81 كم من مدینة شهركرد مرکز محافظة جهارمحال و بختیاری و 115 كم من مدينة یاسوج مركز محافظة کهکیلویه و بویراحمد .

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