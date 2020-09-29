زيادة توليد الكهرباء من المحطات الحرارية بمقدار 15 الف و 675 ميغاواط خلال سبع سنوات

ويأتي بناء محطات توليد الكهرباء ضمن اولويات الحكومة الحالية لتحقيق التنمية في البلاد حيث تشير احصائيات وزارة الطاقة الايرانية الى توليد 1062 ميغاواط من الكهرباء خلال العام الاول للحكومة الحالية ( 2013 ) واستمر العمل في هذا المجال حيث تمت زيادة طاقة شبكة الكهرباء الوطنية لتبلغ 15 الف و675 ميغاواط في العام الجاري بواسطة المحطات الحرارية .

وقال مساعد التخطيط في شركة الكهرباء الوطنية " حميدرضا عظيمي" انه تمت زيادة توليد الكهرباء بواسطة المحطات الحرارية بمقدار 1239 ميغاواط خلال العام الحالي.

واما بالنسبة لانتاج الطاقة المتجددة قال عظيمي انه في عام 2013 كان يبلغ حجم توليد الكهرباء بهذه الطريقة 100 ميغاواط واليوم ازداد حجم الانتاج ليبلغ 820 ميغاواط .

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