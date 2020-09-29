ضبط اكثر من 8 اطنان من المخدرات في محافظة بوشهر خلال ستة اشهر

وأضاف تركمان منش اليوم الثلاثاء انه تم ضبط نحو 5 اطنان من المخدرات قبل دخولها المدن الساحلية التابعة لمحافظة بوشهر .

وتابع ان قوات دائرة الإستخبارات العامة، وشرطة مكافحة المخدرات، وخفر السواحل، وفيلق الإمام الصادق عليه السلام، والقوات البحرية للحرس الثوري، وقوات جمارك بوشهر شاركت في ضبط هذا الكم من المخدرات منذ بداية العام الحالي.

وبين انه تم خلال هذه الفترة تفكيك 25 عصابة كبيرة للمخدرات والقبض على ألف و634 شخصا متورطا في تهريبها في محافظة بوشهر.

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