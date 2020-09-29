ضبط اكثر من 8 اطنان من المخدرات في محافظة بوشهر خلال ستة اشهر

وأضاف تركمان منش اليوم الثلاثاء انه تم ضبط نحو 5 اطنان من المخدرات قبل دخولها المدن الساحلية التابعة لمحافظة بوشهر .
وتابع ان قوات دائرة الإستخبارات العامة، وشرطة مكافحة المخدرات، وخفر السواحل، وفيلق الإمام الصادق عليه السلام، والقوات البحرية للحرس الثوري، وقوات جمارك بوشهر شاركت في ضبط هذا الكم من المخدرات منذ بداية العام الحالي.
وبين انه تم خلال هذه الفترة تفكيك 25 عصابة كبيرة للمخدرات والقبض على ألف و634 شخصا متورطا في تهريبها في محافظة بوشهر.
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طهران / 29 ايلول/ سبتمبر /ارنا- أعلن أمين المجلس التنسيقي لمكافحة المخدرات في محافظة بوشهر(جنوبي البلاد) "أرسطو تركمان منش"عن ضبط 8 اطنان و187 كيلوغراما من انواع المخدرات في المحافظة منذ بداية العام الحالي (ينتهي في 20 آذار/مارس2021) وتفكيك 25 عصابة لتهريب المخدرات.
وأضاف تركمان منش اليوم الثلاثاء انه تم ضبط نحو 5 اطنان من المخدرات قبل دخولها المدن الساحلية التابعة لمحافظة بوشهر .
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