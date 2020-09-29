تصدير بضائع بقیمة 734 مليون دولار من جمارك كردستان

وقال بختيار رحماني بور المشرف على دائرة الجمارك في كردستان في مقابلة مع مراسل ارنا الیوم الثلاثاء ، إنه تم تصدير 1ملیون،770الف و601 طن من البضائع بقيمة 734ملیون و492الف دولار من جمارك المحافظة في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

واضاف رحماني بور ان حجم صادرات المحافظة من مختلف البضائع ارتفع في النصف الاول من العام الجاري بنسبة 67بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي كما سجلت قيمة الصادرات خلال هذه الفترة نموا بنسبة 19 بالمائة مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح تم تصدير السلع الى كل من العراق وأفغانستان وروسيا ورومانيا وتركيا و استحوذت دائرة الجمارك في مريوان التابعة لمحافظة كردستان على حصة الاسد في صادرات السلع من المحافظة .

ويعتبر معبر باشماق مريوان في كردستان من أهم المعابر الحدودية الرسمية لايران مع إقليم كردستان العراق.

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