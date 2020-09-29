٢٩‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ١١:٥٨ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84058636
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خطیب زاده: لن نسمح باستخدام الأراضی الإیرانیة لنقل السلاح

خطیب زاده: لن نسمح باستخدام الأراضی الإیرانیة لنقل السلاح

طهران/ 29 ایلول/ سبتمبر/ ارنا - أکد المتحدث باسم الخارجیة الایرانیة سعيد خطيب زادة، أن إیران تراقب وتسیطر بشکل دقیق علی عملیات الترانزیت وعبور البضائع إلی الدول الاخری، وإنها لن تسمح بأی حال من الأحوال باستخدام اراضیها لنقل الأسلحة والذخیرة.

جاء ذلك ردا على اخبار كاذبة روجت لها بعض وسائل الاعلام زعمت عبور اسلحة وتجهيزات عسكرية الى ارمينيا عبر الاراضي الايرانية.

واشار خطيب زادة الى ان ما يجري هو تبادل السلع المتعارفة بين ايران ودول المنطقة ، وهذا الامر متواصل وليس جديدا.

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