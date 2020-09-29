خطیب زاده: لن نسمح باستخدام الأراضی الإیرانیة لنقل السلاح

اسلام أباد/ 29 ايلول/ سبتمبر/ ارنا - انتقد سكرتير صحيفة "92" الباكستانية سياسة الضغط الأمريكية على الدول الأخرى التي اشتدت في عهد دونالد ترامب، ووصفها بأنها نهاية نفوذ واشنطن في العالم وتشويه سمعتها، وقال: ان مشروع التخويف من إيران، خدعة قديمة للمسؤولين الأمريكيين، بما في ذلك ترامب لتخطي الأزمات الداخلية، وخاصة الحصول على مكان في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.