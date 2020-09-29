٢٩‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ١٢:٣١ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84058699
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فيلم إيراني يحصل على جائزة أمريكية

فيلم إيراني يحصل على جائزة أمريكية

طهران/ 29 ايلول/ سبتمبر/ إرنا - فاز فيلم "محيط خلف النافذة" من إنتاج "سيد جلال جاوشيان" وإخراج "بابك نبي زاده" بجائزة أفضل فيلم في مهرجان سان فرانسيسكو السينمائي.

فيلم "محيط خلف النافذة" أول فيلم روائي طويل للمخرج "بابك نبي زادة"، والذي حصد ست جوائز في مهرجان أصفهان الدولي للأطفال، وفي ثالث مشاركة  دولية له  في قسم المسابقة بمهرجان سان فرانسيسكو السينمائي، حصل على جائزة أفضل فيلم من هذا المهرجان.

المحيط خلف النافذة هو قصة أطفال مبدعين ولكنهم فقراء يعيشون في الجزر الجنوبية لإيران، وعلى الرغم من الازدهار الكبير للنشاط الاقتصادي وتجارة السلع وبسبب الموقع الاستراتيجي للمنطقة، الا أنهم يعيشون في ظروف صعبة مع الحد الأدنى من الامكانات المعيشية، يحاول هؤلاء الأطفال دائما جني الأموال من السياح الأجانب في الأجزاء الجذابة من الجزيرة باستخدام الموسيقى التقليدية والرقصات المحلية.

المحيط خلف النافذة، من إنتاج جلال جاوشيان بالتعاون مع المركز الإيراني للتنمية الفكرية للأطفال والناشئين، وتم تصوير الفيلم في الصيف وفي قرى جامبرون وجاهكوه وكوهي ولافت ودره ستاركان في جزيرة قشم الجميلة.

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