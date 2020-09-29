٢٩‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ١:٠٧ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 84058757
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حصاد 16 ألف طن من الفستق في سيرجان

حصاد 16 ألف طن من الفستق في سيرجان

کرمان/ 29ایلول /سبتمبر/إرنا-قال مدير الجهاد الزراعي في سیرجان، إن 70بالمائة من الأراضي الزراعية في هذه المدينة مخصصة لزراعة الفستق، مضيفا : من المتوقع ان يتم حصاد أكثر من 16 ألف طن من الفستق في سيرجان في العام الجاري الايراني.

واشار" أكبر محمود آبادي" في مقابلة مع مراسل إرنا اليوم الثلاثاء ، أن 43 ألف هكتار من البساتين في سيرجان مزروعة بالفستق، مضيفا: إن موسم حصاد الفستق في هذه المدينة عزز فرص العمل وخلال فترة الحصاد ،يتم توظيف 380 ألف شخص يوميا.

من جانبه قال رئيس لجنة الشوون الاجتماعية في غرفة تجارة إيران ورئيس غرفة تجارة سيرجان "حسين نجف أبادي": إتنشط أكثر من 150 محطة آلية لحصاد الفستق ومعالجة منتجات الفستق في هذه المدينة وهذا المركز يعالج ويجفف ويغلف المنتج في ظروف صحية تمامًا. ويقوم بتجهيز الفستق حتى مرحلة التصدير.

وأضاف نجف أبادي: يتم تصدير نسبة عالية من هذا المنتج  إلى الخارج عبر جمارك منطقة سيرجان الاقتصادية الخاصة.

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