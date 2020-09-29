السفير الإيراني في مسقط يلتقي وكيل وزارة الشؤون الخارجية العمانية

وتبادل الجانبان في هذا الاجتماع الذي جرى امس الاثنين وجهات النظر حول العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات وأكدا على استمرار التواصل والتشاور بين مسؤولي البلدين.

واشار نجفي إلى مكانة عمان المهمة في السياسة الخارجية الإيرانية وقال : "بصفتي سفيرا للجمهورية الاسلامية الايرانية أتابع بجدية تطوير العلاقات بين البلدين خاصة التعاون الاقتصادي".

من جانبه، أشار الشيخ خليفة بن علي الحارثي إلى الامكانيات المتاحة لدى البلدين، داعيا الى توسيع العلاقات الاقتصادية بينهما من خلال توظيف هذه الامكانيات.

كما ناقش الجانبان خلال الاجتماع استمرار التعاون الثنائي بين البلدين في ظل تفشي فيروس كورونا.

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