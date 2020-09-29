روحاني يؤكد اهتمام إيران بتطوير وتعميق التعاون مع سلطنة عمان

و لدى تسلمه أوراق اعتماد السفير العماني المعتمد لدى طهران "إبراهيم بن أحمد بن محمد المعيني" اليوم الثلاثاء، قال الرئيس روحاني أن العلاقات الإيرانية العمانية تقوم على أساس حسن الجوار والمودة والأخوة، ما يتعين تمتينها أكثر فأكثر خاصة في المجال الاقتصادي.

وفي إشارة إلى الدور الهام للتعاون المصرفي والمالي في تنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة، أعرب الرئيس روحاني عن أمله في أن تتعزز العلاقات الاقتصادية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

من جانبه قال سفير سلطنة عمان بعد تقديم أوراق اعتماده إلى رئيس الجمهورية، إن عمان عازمة على توسيع التعاون مع إيران في جميع المجالات ذات الاهتمام، وخاصة الاقتصادية.

واضاف إبراهيم بن أحمد بن محمد المعيني، في إشارة إلى تأكيد سلطان عمان على أهمية العلاقات بين طهران ومسقط، أن إيران وعمان تمثلان عمقا استراتيجيا لبعضهما، ونعتقد أن إيران كنز دفين من الفرص الاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية التي يجب استغلالها، وفي هذا الصدد، سيتم الاسراع بتعزيز العلاقات المستدامة بين البلدين، خاصة في المجال الاقتصادي.

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