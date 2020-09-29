٢٩‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٧:٠٩ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84059303
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العميد قاآني : صمود الشعب العراقي امام داعش نتاج لحكمة اية الله السيستاني

العميد قاآني : صمود الشعب العراقي امام داعش نتاج لحكمة اية الله السيستاني

طهران / 29 ايلول / سبتمبر / ارنا - اكد قائد قوات فيلق القدس التابع للحرس الثوري "العميد اسماعيل قاآني"، ان مقاومة وصمود و وحدة الشعب العراقي وتنظيم قوة محلية وشعبية متحدة بكافة اطيافه لمواجهة الفتنة الصهيو - امريكية والسعودية وتآمر "داعش" بأنه نتاج حكمة المرجعية الدينية العليا في العراق "سماحة آية الله السيستاني" ودرايته ودوره المحوري.

وفي لقائه اليوم الثلاثاء المحاربين القدامى خلال فترة الدفاع المقدس، اضاف العميد قاآني، ان "آية الله السيستاني هو مفخرة واقتدار المرجعية وقوات التعبئة في المجتمع العراقي والمجتمعات الإسلامية".

وتابع : لقد كان لدور سماحته في الدعم المستمر للقوات المسلحة والمقاومة الإسلامية في العراق وافشال مؤامرة أعداء الأمة الإسلامية آثار ستراتيجية وتاريخية؛ ونحن جميعاً الى جانب الشعب العراقي الابي ومجاهديه ممتنون لسماحته.

وتطلع قائد فيلق القدس، الى تحقيق اهداف شهداء المقاومة الإسلامية في المستقبل القريب بفضل الله ومع تطهير أرض العراق المقدسة من دنس المحتلين والمعتدين.

كما نوه بالدور الفريد والمهم والمصيري للمرجعية العليا في ترسيخ الامن والاستقلال على صعيد العراق.

وفي معرض الاشارة الى اخر التطورات الاقليمية خلال الآونة الأخيرة ولاسيما هزيمة الارهاب التكفيري ودحر فتنة داعش، قال العميد قاآني : إن المرجعية العليا في العراق تضطلع بدور محوري ورئيسي لاغنى عنه في وحدة الشعب والتعبئة للحفاظ على الاستقلال وارساء الأمن في هذا البلد وسيبقى راسخا وملهما في تاريخ المنطقة الى الابد.

انتهى ** ح ع

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