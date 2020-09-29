روحاني يشيد بتدشين المركز الصحي المشترك بين ايران والدنمارك

واشار روحاني خلال تسلم اوراق اعتماد السفير الدنماركي الجديد في طهران "ياسبر فار"، الى العلاقات العريقة القائمة بين البلدين، كما اكد على استعداد الجمهورية الاسلامية من اجل توسيع هذه العلاقات.

و وصف رئيس الجمهورية مواقف الدنمارك في حماية الاتفاق النووي بانها بناءة؛ متطلعا الى تنمية العلاقات بين طهران وكوبنهاغن في شتى المجالات اكثر فاكثر.

كما تطرق الى الحظر الامريكي الجائر، مصرحا : ان واشنطن ترتكب اكبر انتهاك لحقوق الانسان حاليا وذلك بمنعها ايران من الحصول على الدواء الضروري لمكافحة وباء كورونا، وجرائمها المتمثلة في بيع السلاح الى بعض الدول الاقليمية لقتل الشعب اليمني، فضلا عن مجازر الشرطة الامريكية بحق المواطنين من ذوي البشرة السوداء في هذا البلد.

من جانبه، قال السفير الدنماركي في طهران : ان العلاقات بين البلدين كانت منذ بدايتها (في 1933) لحد الان بناءة؛ مردفا ان الدنمارك بوصفها من الدول المشاركة في آلية اينستكس دعمت الاتفاق النووي على الدوام.

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