رئيس الجمهورية : على الاوروبيين عدم السماح للحظر ان يمس علاقاتهما مع ايران

وخلال تسمله اوراق اعتماد السفير البرتغالي الجديد لدى ايران "داكوستا نهوش" اليوم الثلاثاء، نوّه الرئيس روحاني بمرور نحو 500 عام على العلاقات العريقة بين البلدين؛ معربا عن امله في توسيع الاواصر الثنائية بشتى المجالات ولاسيما الاقتصادية.

وفي جانب اخر من تصريحاته خلال اللقاء، اكد روحاني على استعداد ايران للتعاون مع البرتغال في مجال مكافحة فيروس كورونا؛ وقال، ان "تبادل الخبرات في هذا المجال من شانه ان يساعد على التسريع في وتيرة الحد من هذا الوباء".

الى ذلك قال السفير البرتغالي الجديد خلال تقديم اوراق اعتماده الى الرئيس الايراني، ان ليسبون ترغب في تطوير علاقاتها مع طهران، "ونحن نبذل قصارى جهدنا لتمتين هذه العلاقات في جيمع المجالات ولاسيما الاقتصادية منها".

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