٢٩‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٨:٣١ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84059400
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في استقباله السفير البرتغالي الجديد؛

رئيس الجمهورية : على الاوروبيين عدم السماح للحظر ان يمس علاقاتهما مع ايران

رئيس الجمهورية : على الاوروبيين عدم السماح للحظر ان يمس علاقاتهما مع ايران

طهران / 29 ايلول / سبتمبر / ارنا –اعرب رئيس الجمهورية "حجة الاسلام حسن روحاني" عن ارتياحه لموقف الاتحاد الاوروبي بما فيها البرتغال المتمثل في مساندة الاتفاق النووي ورفض الاحادية الامريكية؛ مطالبا هذه الدول بعدم السماح للحظر الامريكي اللاقانوني واحادي الجانب ان يؤثر سلبا على علاقاتها الاقتصادية مع ايران.

وخلال تسمله اوراق اعتماد السفير البرتغالي الجديد لدى ايران "داكوستا نهوش" اليوم الثلاثاء، نوّه الرئيس روحاني بمرور نحو 500 عام على العلاقات العريقة بين البلدين؛ معربا عن امله في توسيع الاواصر الثنائية بشتى المجالات ولاسيما الاقتصادية.

وفي جانب اخر من تصريحاته خلال اللقاء، اكد روحاني على استعداد ايران للتعاون مع البرتغال في مجال مكافحة فيروس كورونا؛ وقال، ان "تبادل الخبرات في هذا المجال من شانه ان يساعد على التسريع في وتيرة الحد من هذا الوباء".

الى ذلك قال السفير البرتغالي الجديد خلال تقديم اوراق اعتماده الى الرئيس الايراني، ان ليسبون ترغب في تطوير علاقاتها مع طهران، "ونحن نبذل قصارى جهدنا لتمتين هذه العلاقات في جيمع المجالات ولاسيما الاقتصادية منها".

انتهى ** ح ع

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