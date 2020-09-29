٢٩‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٨:٥١ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84059425
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لدى استقبال سفير التشيك الجديد؛

روحاني : ايران ترحب بتوسيع العلاقات مع جمهورية التشيك

روحاني : ايران ترحب بتوسيع العلاقات مع جمهورية التشيك

طهران / 29 ايلول / سبتمبر / ارنا –اكد رئيس الجمهورية "حجة الاسلام حسن روحاني"، ترحيب ايران بتنمية العلاقات مع جمهورية التشيك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية.

واشاد الرئيس الايراني خلال استلام اوراق اعتماد سفير التشيك في طهران "يوزف ريختار"، اشاد بموقف الاتحاد الاوروبي ومنها جمهورية التشيك في حماية الاتفاق النووي.

ودعا روحاني الى تنمية العلاقات بين طهران وبراغ دون التاثر بالحظر الاحادي وغير القانوني من جانب واشنطن.

من جانب اخر التقى السفير النرويجي الجديد لدى ايران "سيغو الدتومين هاوغو" بالرئيس روحاني اليوم لتقديم اوراق اعتماده.

وقال رئيس الجمهورية في هذا اللقاء : ان حضور دولة النرويج في مجلس الامن الدولي فرصة مواتية لدعم نظام التعددية وتعزيز التعاون الدولي في سياق السلام والاستقرار على الصعيد الدولي.

انتهى ** ح ع  

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