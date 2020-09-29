ظریف یعزي بوفاة امیر الکویت

وكتب وزير الخارجية الإيراني في تغريدة على تويتر اليوم الثلاثاء: ان نبأ وفاة أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي رسم صورة الاعتدال والوسطية للكويت والمنطقة قد آلم قلوبنا.

واضاف ظريف: نسأل الباري تعالى أن يتغمده برحمته الواسعة وأن يوفر الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار للكويت وشعبها في ظل القيادة الجديدة.

وأكد الديوان الأميري الكويتي اليوم الثلاثاء رسمياً نبأ وفاة أمير البلاد صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأعلن مجلس الوزراء الكويتي أن ولي العهد الشيخ نواف الأحمد تولى منصب أمير البلاد خلفا للراحل صباح الاحمد الجابر الصباح.

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