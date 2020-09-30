نائب رئيس الاركان الايراني يلتقي مستشار الامن القومي العراقي

وذكر مكتب الاعرجي في بيان، ان مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي استقبل نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية "وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع الراهنة والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون المشترك بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية، فيما يخدم البلدين والشعبين الجارين".

وأكد الأعرجي أن "العراق القوي المستقر المتماسك هو خير للمنطقة وجيرانه من العراق الضعيف، وأن قوته ستعود على المنطقة بالمزيد من الأمن والاستقرار"، مبينا أن "الحكومة برئاسة الكاظمي تتطلع جاهدة الى خلق جوّ من الأمن والسلم يخدم المنطقة وشعوبها".

واشار البيان الى انه تم خلال "اللقاء مناقشة العديد من الملفات المشتركة بين البلدين أبرزها الملف الأمني".

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